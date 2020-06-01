Шуплинска: при возобновлении очного обучения приоритет будет отдан ученикам младших классов

В случае, если эпидемиологическая ситуация позволит возобновить очное обучение, в приоритете однозначно будут ученики 1-6-х классов, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска в интервью Латвийскому радио.

Она добавила, что дискуссий о том, как будет проходить образовательный процесс в новом учебном году, еще не было, но он точно будет подчинен эпидемиологической ситуации.

"Летний период будет посвящен тому, чтобы понять и усовершенствовать удаленный учебный процесс. Однако уже сейчас понятно, что, в случае, если эпидемиологическая ситуация позволит проведение очного обучения, в первую очередь это будет разрешено младшим классам, для старших школьников может сохраниться удаленный процесс обучения", — заявила министр.

Она подчеркнула, что у более старших школьников удаленное обучение не вызывает существенных проблем, хотя и в этой возрастной группе актуален вопрос социализации, которую дает очное обучение.

Шуплинска не смогла дать ответа на вопрос о том, как удаленный учебный процесс повлиял на качество образования. Она сообщила, что сейчас проводится опрос, результаты которого покажут, насколько эффективной оказалась методология удаленного обучения.

Как сообщалось, у латвийских школьников сегодня начинаются летние каникулы, которые продлятся до 1 сентября.

Учебный год еще не закончился у учащихся 9-х и 12-х классов. Несмотря на то, что в этом году экзамены в основной школе отменены, 9-е классы завершат учебный год 12 июня, и до этой даты учащиеся школ нацменьшинств по желанию могут сдать экзамен по латышскому языку.

У 12-х классов учебный год завершится 7 июля после экзаменов.