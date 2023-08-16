Мобилизация дополнительных сил на латвийско-белорусской границе является упреждающей акцией и сигналом к ​​тому, что "шуток не будет", сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Принимая во внимание стремительно растущую гибридную угрозу на латвийско-белорусской границе, Государственная пограничная служба со вторника мобилизует дополнительных дежурных пограничников для усиления охраны внешней государственной границы.

Это проактивная акция, увеличивающая наше присутствие и посылающая четкий сигнал нашему обществу и властям Беларуси, что "здесь не будет шуток" и внешняя граница как Латвии, так и ЕС будет охраняться , — сказал Кариньш, добавив, что давление со стороны Беларуси постепенно усиливается.

Как сообщалось, решение о мобилизации дополнительных сил было принято в связи с быстро нарастающей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе в понедельник, 15 августа, когда были выявлены попытки незаконного пересечения национальной границы 96 людьми, а также зафиксировано усиление вмешательства белорусских властей. в организацию потока нелегалов.

Предоставление ежегодного отпуска служащим Государственной пограничной охраны прекращается, а офицеры, находящиеся в настоящее время в ежегодном отпуске, выводятся из него.

Государственная пограничная служба также запросила дополнительную поддержку у Национальных вооруженных сил (НВС) и Государственной полиции.

В Министерстве обороны агентству LETA сообщили, что глава ведомства обороны Инара Мурниеце (Нацобъединение) поручила НВС направить дополнительные силы для поддержки Государственной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе.

С 5 сентября по 2 октября по всей Латвии пройдут комплексные учения по национальной обороне Namejs 2023, в которых планируется задействовать более 8500 латвийских военнослужащих и земессаргов, а также солдат сил союзников.

В рамках подготовки к Namejs 2023 с 19 по 20 августа на территории Резекненского и Лудзенского районов пройдут полевые тактические учения 32-го пехотного батальона 3-й Латгальской бригады Земессардзе с целью обучения и проверки общие боевые возможности подразделения.

Как уже сообщалось, в этом году было предотвращено незаконное пересечение границы между Латвией и Беларусью в общей сложности 5799 нелегалами, по гуманитарным соображения в страну впустила 292 человека.

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В прошлом году незаконное пересечение латвийско-белорусской границы было предотвращено в 5 286 случаях, а 217 человек были допущены в страну по гуманитарным причинам.

В связи с давлением нелегальной иммиграции с 11 августа по 10 февраля 2024 года в ряде административных территорий на границе с Беларусью будет действовать усиленный режим работы системы охраны границы.

Усиленный режим работы системы охраны границы заменил чрезвычайное положение, установленное правительством в августе 2021 года и неоднократно продлевавшееся.