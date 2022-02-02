Швея из Риги выиграла в моментальную лотерею Pērle 250 000 евро
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В минувший понедельник 46-летняя рижанка, работающая швеей, выиграла в моментальную лотерею Pērle 250 000 евро. Это первый из двух подобных выигрышей в этой серии билетов.

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Счастливый билет был куплен в информационном центре SIA Maxima Latvija, на ул. А. Деглава, 67.

Победительница рассказала, что уже давно участвует в лотереях, обычно в лотерее SuperBingo и Simtgades лотерее, но иногда покупает и другие билеты.

"Pērle мне понравилась с первого дня. Я думаю, что это очень красивый билет, и еще в нем есть несколько игр. Во время рождественского сезона я почувствовала, что должно произойти чудо, поэтому и Pērle, и другие билеты купила для себя и подарила родственникам. Понимаете, Рождество прошло, а надежда осталась", — рассказала она, добавляя, что хорошо, что этот билет не собиралась никому дарить.

Рижанка подсчитала, что накопила 30 евро в виде небольших выигрышей от купленных ею билетов и решилась купить еще два билета лотереи Pērle и два билета Simtgades лотереи.

Билеты открыла сразу после возвращения домой, и в моментальной лотерее Pērle под символом цветка открылся большой выигрыш.

"Конечно я сначала не поверила. Муж тоже не поверил. Мы до сих пор не очень уверены, что случившееся — правда", — признается победительница, которая, возможно, на эти деньги отремонтирует старую дачу.

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