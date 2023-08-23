Силиня заявила о готовности начать формирование правительства с "чистого листа"

Нынешний министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство") готова к призыву президента Латвии Эдгара Ринкевича начать формирование правительства с "чистого листа", заявила Силиня в среду после встречи пяти партий с главой государства.

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В среду, 23 августа, Ринкевич встретился с представителями "Нового Единства", Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК), "Объединенного списка" (ОС), Национального объединения (НО) и "Прогрессивных".

В ходе встречи президент отметил, что остальные из пяти партий не выдвинули своего кандидата в премьер-министры — соответственно, кандидат на пост главы правительства может стать тем, кто мог бы начать неформальные и формальные консультации, заявила Силиня.

По ее словам, президент во время встречи подчеркнул, что важно не затягивать с формированием нового правительства, чтобы можно было быстро принять бюджет на следующий год. Комментируя бюджет, Силиня заявила, что технический бюджет не нужен никому из партнеров.

Силиня сказала, что предпочтительным форматом для Ринкевича была бы более широкая коалиция, но если это не получится, то возможна коалиция из трех или четырех партий. Однако в случае выдвижения Силиня планирует начать переговоры со всеми пятью партнерами. Также она планирует обсудить самые важные вещи, которые мешают Нацобъединению сотрудничать с "Прогрессивными".

Однако Силиня отметила, что существует также много разных версий того, как работать в четырехпартийной коалиции, а в случае, если это будет невозможно, есть варианты трехпартийной коалиции.

"Мы не можем затягивать переговоры, мы должны быстро принимать решения и уметь договариваться", — заявила Силиня.