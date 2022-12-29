Siltumserviss Rīga: в 2023 году возрастет спрос на балансировку отопительной системы

В следующем году повысится спрос на установку балансировки отопительной системы, прогнозирует, как сообщает агентство LETA, предприятие Siltumserviss Rīga.

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Это связано с ростом цен на энергоресурсы. Уже в этом году наблюдается повышенный интерес клиентов к возможностям улучшить внутреннюю систему отопления дома, чтобы снизить потребление теплоэнергии, а также создать возможность индивидуально рассчитываться за потребленную теплоэнергию.

Хотя в связи с ростом затрат первые установленные балансиры обеспечивают более комфортные условия и меньшее потребление тепловой энергии в зданиях с однотрубными системами отопления старого образца, интерес к такому оборудованию проявился уже псле начала отопительного сезона. Поэтому работы были перенесены на весну следующего года.

"В следующем году значительно увеличится спрос на установку автоматических балансировочных клапанов на стояки системы отопления. Ведь такая модернизация системы позволяет получить более равномерную температуру во всех квартирах, уменьшая отрицательную сторону однотрубного отопления. Отрицательная сторона — слишком большой температурный дисбаланс в квартирах, который может достигать 5-7 градусов в доме средних размеров.За счет уравновешивания однотрубных систем отопления на уровне стояков повышается уровень комфорта в квартирах и энергопотребление сокращается", — пояснил член правления компании Албертс Суна.

Также возрос интерес к установке радиаторных байпасов и терморегуляторов в квартирах, чтобы можно было регулировать температуру отопления в индивидуальном порядке. Однако такая переделка предполагает работу в каждой квартире и обходится дороже, чем установка балансировочных клапанов стояка, поэтому интереса к ней меньше.

Принимая во внимание растущий интерес к возможностям снижения затрат на тепловую энергию и повышения уровня комфорта в квартирах, Siltumserviss Rīga планирует в январе 2023 года провести семинар для партнеров по сотрудничеству и клиентов компании по актуальным вопросам улучшения внутренней системы отопления зданий, снижению затрат на отопление.

Компания Siltumserviss Rīga была создана в 2017 году путем слияния четырех компаний — SIA Alpex, SIA Adapteris, SIA LEP Energy и SIA SB.

По информации Firmas.lv, в 2021 году компания работала с оборотом 4,57 млн ​​евро и прибылью в 36 540 евро.