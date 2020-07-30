Симуляция учебы? Илга Шуплинска о "новых нормах", угрозах профсоюза, языках частных школ и вузов

Когда удаленное обучение станет новой нормой школьного образования? Как помогут перегруженным родителям и учителям? Правда ли, что обеспечение детей нужными для школы гаджетами станет обязанностью пап и мам? Почему министерство образования старается, а профсоюз учителей все время недоволен? Будет ли Минобразования реагировать на рекомендации Венецианской комиссии по языковой политике в частных школах и детсадах нацменьшинств? (Спойлер: нет) Об этом рассказала министр образования Илга Шуплинска в передаче "Действующие лица" на LR-4, отвечая на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

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По сведениям Илги Шуплински, последних три года число школьников в Латвии неуклонно растет. Особенно в детсадах и начальных школах. 173 школы страны, не считая частных, полностью соответствуют жестким количественным и качественным критериям, внедренным Министерством образования. Около 50 самоуправлений в ближайшее время обещали поменять доступный у них уровень образования. 70 школ еще думают о своем будущем — станут ли они основными или смогут вложиться в новый формат средней школы.

Министр гордится созданным ее командой проектом tavaklase, который она называет "одной из трех историй успеха Латвии в борьбе с кризисом Covid-19". За время чрезвычайной ситуации на этой обучающей телевизионной платформе было записано около 1300 уроков по разным предметам, которые можно использовать и в дальнейшем, если школьник болеет, отстает или, наоборот, ушел вперед по знаниям, а также, если в школе не хватает учителей.

Как повлияет Covid-19 на работу школ?

Если ситуация останется такой, как сейчас, то готовимся к очному обучению по модели А на всех потоках школ. Конечно, с соблюдением всех требований безопасности — информирования о гигиене, социальных дистанциях и контроле за своим здоровьем.

Дистанцирование в школах, вузах, детсадах и спортивных секциях физически зачастую невозможно. Поэтому будут следить за выполнением норм в двух аспектах — чтобы не было скоплений людей в местах общего пользования (туалет, столовая и т.д.) и пересечения детей из разных групп и классов (например, чтобы на переменах они не встречались). Соблюдение этих правил возложат на конкретные учебные заведения и формирования.

Понятно, что для всех школ одинаковые правила невозможны — у всех свои технические возможности. При лучшем раскладе Министерство образования рекомендует учебный вариант А — 1-6 классы учатся очно, а для 7-12 классов используется до 20% удаленной формы обучения. Это может быть день в неделю, час в день и другие формулы, которые выберет школа.

Если дистанцирование в местах общего пользования и непересечение классов затруднено, руководители таких школ или детсадов могут выбирать вариант В, в котором для старших классов возможно до 40-60% удаленного обучения.

Школы могут проявить изобретательность в расписании уроков. Например, составить его так, чтобы перемены были не для всех классов одновременно, а уроки были разной длины. Если в самоуправлении есть дополнительное помещение в шаговой доступности от школы — спортзал, библиотека, Дом Культуры — их можно предоставить для учебного процесса. Возможна организация учебы по сменам, если по другому не отделить начальную школу от остальных детей.

Разработан и вариант С — на случай ухудшения эпидемиологической ситуации: или локальная (в школе, городе, регионе) вспышка заболевания, или кризисная ситуация по всей стране. Это 100% удаленного обучения для всех.

Правда, что удаленное обучение станет "новой нормой"?

В сентябре мы подадим изменения к Закону об образовании, чтобы включить удаленную форму, как часть очного обучения, очень важную для персонализированного подхода к школьнику. Понятно, что эта форма не может заменить очного обучения, но она должна стать определенной его частью. Примерно один день в неделю-две или час в день. Это форма не означает, что ребенок сидит дома, а учитель дает ему задания откуда-то издалека. Самостоятельная работа может проводиться в библиотеке, на улице и в другом помещении, не связанном со школой.

Это важно, чтобы ребенок научился сам понимать задание, решать проблему, доводить ее до конца, улучшать свои навыки работы с компьютером… Это особенно важно, когда этот ребенок окончит школу и пойдет учиться в вуз или выйдет на рабочий рынок. Если мы это впишем в Закон, то школа будет обязана обеспечить до 20% удаленного образования, но пока это только рекомендация.

В чем проблемы удаленного образования?

Весной мы трижды проводили опросы учеников, учителей и родителей. Общие отзывы — очень позитивные. 80-85% опрошенных указали, что учеба была организована на хорошем уровне. Улучшились и результаты централизованных экзаменов, которые все сдавали очно. Дети сами готовились и приходили на консультации к учителям. Но результаты также показали, что увеличился разрыв между учениками, чьи результаты хорошие, и теми, у кого они намного хуже.

Выявились три проблемных аспекта.

1. Учителя жаловались на повышенную рабочую нагрузку. Анкеты показали, что это было связано с выполнением обратной связи. Многие учителя использовали для этого электронную почту, что очень трудоемкий процесс.

2. Только 25-30% школ обеспечили прямые занятия в онлайн-режиме… В остальных случаях преподавателю надо было делать двойную подготовку и обратную связь, чтобы обеспечить возможность занятий.

3. Надо облегчить и роль родителей в процессе образования. Большинство родителей занимались тем, что разъясняли детям школьные задания.

Сегодня государством закуплены курсы для улучшения навыков работы с компьютером учителей — в августе они будут доступны. Опросы показали, что у 30% учителей были лишь начальные навыки, 30% — средние, у 30% — отличные. Планируется продолжить запись учебного телеканала tavaklase — 10-минутное изложение материала, которое смогут использовать учителя, ученики и родители, когда нужна особая поддержка или, например, ребенок не смог прийти на урок, или не хватает учителей.

Будет закупаться техника и программное обеспечение, чтобы каждая школа могла обеспечить занятия в прямом онлайн-режиме на единой платформе при выборе В и С вариантов образования. Уже сейчас некоторые школы и учителя думают о вариантах, когда полкласса учатся в помещении школы, а половина — онлайн. После чего они меняются местами.

Кто поможет родителям?

Онлайн-платформа поможет создавать симуляцию урока — в этом случае помощь родителей не так нужна. Скажем, в Немецкой начальной школе с первых дней учебы онлайн в марте ввели такой же график уроков, как в школе. Учитель был на прямой связи с учениками, вместе выполнялись и задания. От родителей требуется только подключить технику.

Должны ли родители обеспечить детей компьютером?

Министерство выдвинуло такое предложение для дискуссии и ждет встречных предложений от руководителей отделов образования самоуправлений… Если норма будет включена в Закон, понятно, что государство позаботится о социально незащищенных семьях. Совершенно точно, что такой нормы с 1 сентября еще не будет.

Данные опросов показали, что 55% школьников обеспечены всей необходимой техникой для удаленного образования. 30% сказали, что им необходимо обновление — новый компьютер, усиление интернета или программное обеспечение. И лишь 15% — это те дети, для которых мы искали решение. Невозможно закончить школу, не освоив навыки работы с компьютером.

Что будет с зарплатами учителей?

С 1 сентября минимальная ставка учителей вырастет с 750 до 790 евро. Вырастут и дополнительные коэффициенты для учителей гимназий и за работу с детьми с особыми потребностями. В правилах Кабинета министров появится запись, рекомендованная Союзом самоуправлений Латвии, проанализировать структуру расходов с 1 сентября по 31 декабря, в сравнении с предыдущим годом, и на основе этого анализа решить, необходимо ли дополнительное финансирование.

Понятно, что за время удаленного обучения были позиции расходов, которые не использовались. Например, все, что связано с логистикой (раньше некоторые самоуправления тратили на транспорт около полумиллиона евро) и коммунальными услугами (электричество, воду в школах не тратили).

В ближайшее время Министерство образования опубликует статью, как создается нагрузка педагогов. Ставка в 790 евро не означает, что это и есть зарплата. Ставка — это 21 контактный час и 9 часов других обязанностей в неделю. При этом у всех других работников нагрузка 40 часов в неделю. И минимальную оплату получают большинство учителей в госшколах, даже там, где очень мало учеников. И нагрузка учителей неполная.

Очень трудно идет диалог по зарплатам с профсоюзом учителей LIZDA. Меня, как министра, не удовлетворяет их риторика. Были две ситуации. Одна — по поводу обеспечения компьютерами, вторая — связана с мероприятиями безопасности. Они не обсуждали и предлагали решения, а лишь создавали ажиотаж в прессе. Сейчас они угрожают министру очередной волной протестов. Это ненормальная практика. От такого иногда опускаются руки. Тем более, что у нас есть совсем другой опыт — конструктивного сотрудничества с Латвийский союзом самоуправлений, с которым мы решали проблемы дежурных групп в детсадах, нехватки компьютеров…

Будут ли языковые послабления для частных школ и детсадов нацменьшинств?

Контекст: Давая оценку нашей языковой реформе школьного образования, Венецианская комиссия указала, что по международным обязательствам Латвии надо "разрешить частным школам предоставлять образование на языках нацменьшинств, а также программы детсадов должны быть пересмотрены в пользу языков нацменьшинств".

Как отмечено, это рекомендации Венецианской комиссии. Но у нас есть решение Конституционного суда Латвии, который постановил: языковые реформы образования проходят в соответствии со всеми нормами. Значит, нет необходимости пересматривать существующую модель. Министерство образования намерено больше отслеживать работу школ нацменьшинств, уделяя особое внимание использованию цифровых ресурсов для освоения языка — это большая помощь школам. Настало время менять общую коммуникацию, больше вовлекать родителей в процесс — их лояльность может выражаться во многих факторах.

Что будут менять в языковых нормах для частных вузов?

Контекст: Конституционный суд Латвии признал, что новое языковое регулирование для частных вузов не соответствует праву на образование и свободе научного творчества в Сатверсме. Срок для изменений — до 1 мая 2021 года.

Пока это не в повестке дня.

Как решают проблему нехватки учителей?

Работаем над привлечением новых учителей. На днях я гостила в Елгавском техникуме, где выпустились 100 человек, которые получили второе педагогическое образование. Эти люди прошли очень строгий отбор — теперь они готовы идти в школы и преподавать естественные науки. У них есть жизненный опыт в своей конкретной области и уверенность, что надо по-другому относиться к ребенку. Эти педагоги полностью переориентрированы на новый подход. Если практика даст позитивные результаты — будем готовить таких учителей. Также мы рекомендуем школам заключать договоры с учителями из ближайших вузов и школ. В том числе и на организацию процесса в удаленной форме. Решения есть.