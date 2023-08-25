Синод РПЦ осудил действия митрополита Рижского Александра

На заседания Священного Синода Русской православной церкви обсуждалась ситуация в Латвийской православной церкви, и Синод осудил действия митрополита, "направленные на разрушение церковного единства".

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Причиной послужило в первую очередь рукоположение нового епископа, произошедшее 13 августа. Архимандрит Иоанн (Липшанс) стал епископом Валмиерским, и это первый в новейшей истории Латвии епископ-латыш. Назначение произошло без согласования с Московским патриархом и Синодом — а поскольку ЛПЦ все еще не вышла из РПЦ официально (прошение об автокефалии было направлено, но не утверждено), это считается нарушением устава. Вопрос о возможности признания хиротонии (возведения в чин епископа) Иоанна Липшанса и о канонической ответственности ее участников передан на рассмотрение Архиерейского Собора РПЦ.

Осудили на заседании Синода и то, что в латвийских православных церквях было решено не поминать патриарха.

"Согласно поступающим из Латвии сообщениям, митрополит Александр неоднократно уклонялся от канонического порядка богослужебного поминовения Предстоятеля Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Также, по поступившим в Священный Синод свидетельствам, митрополит Александр требовал от священнослужителей Латвийской Православной Церкви отказаться от канонического поминовения Предстоятеля Русской Православной Церкви", — сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Напомним, 24 августа телеканал LTV принял решение больше не транслировать православные богослужения из-за того, что на одной из служб, попавших в трансляцию, священник помянул патриарха Кирилла.