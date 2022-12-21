Синоптики: четверг будет менее дождливым, оттепель продолжится
Foto: LETA

В четверг в Латвии продолжится оттепель, но осадков будет меньше, прогнозируют синоптики. В большинстве регионов страны ожидается небольшой дождь, возможны дымка и туман. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер.

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Температура воздуха составит 0…+4 градуса, в Курземе — до +6 градусов. Дороги во многих местах будут скользкими.

В Риге в четверг ожидается облачная погода, временами возможны дожди и туман. Температура воздуха ночью и днем составит +1…+3 градуса.

В ночь на четверг в 23:48 наступит солнцестояние, означающее наступление астрономической зимы в Северном полушарии. Ночь на четверг будет самой длинной в году — в Риге она продлится почти 17 часов и 17 минут.

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