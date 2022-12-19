Синоптики: на Рождество ожидаются дождь и снег
Foto: LETA

К следующим выходным в Латвии снова станет холоднее, чем в рабочую неделю, на Рождество циклоны принесут новые осадки, свидетельствуют текущие прогнозы погоды.

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В ночь на понедельник и вторник ожидается мороз, затем придет оттепель, и температура воздуха повысится до +2…+7 градусов. Временами будут идти дожди, местами — сильные и с мокрым снегом. Во вторник также вероятен ледяной дождь. Особенно скользкими станут дороги, покрытые накатанным снегом.

С оттепелью в городах будут образовываться большие лужи, с крыш зданий начнет сползать и падать снег и лед, поднимется уровень воды в реках. Наводнения наиболее вероятны в Курземе, где много снега, ожидаются обильные дожди и самая высокая температура воздуха в стране.

Погоду на Рождество будут определять циклоны, которые с большой долей вероятности принесут осадки: возможны как сильная метель, так и дождь.

Аналогичный прогноз погоды в настоящее время и на новогодние праздники: из-за циклонов погода будет нестабильной, вероятны осадки и оттепели.

В ближайшие дни температура воздуха повысится практически по всей Европе. Теплая погода и порывистый ветер будут способствовать падению цен на электроэнергию.

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