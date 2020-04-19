Синоптики: на следующей неделе в Латвии потеплеет до +18
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Новейшие прогнозы синоптиков свидетельствуют о том, что с начала следующей недели в Латвии станет теплее, а к концу недели возможно похолодание.

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Согласно текущему прогнозу модели Global Forecast System, после прохладного понедельника во вторник днем температура воздуха повысится до +10..+14 градусов, в последующие три дня потеплеет до +13..+18 градусов. Ожидается слабый северо-западный ветер, поэтому в прибрежных районах будет на несколько градусов прохладнее.

По ночам местами температура будет опускаться ниже нуля. Ожидается преимущественно солнечная погода с небольшой или переменной облачностью.

Возможно, в конце недели в Латвию начнут поступать массы холодного воздуха с севера, а вместе с этим - осадки: дожди, снег и град.

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LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv
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