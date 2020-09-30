Синоптики обещают теплую погоду без дождей до конца недели

С конца этой недели на территории Латвии увеличится вероятность дождей, свидетельствуют текущие прогнозы синоптиков.

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В ближайшие дни ожидается небольшая переменная облачность без существенных осадков, будет дуть умеренный восточный ветер. По ночам температура будет опускаться до +5..+12 градусов, днем воздух будет прогреваться до +14..+19 градусов.

В воскресенье, 4 октября, усилится восточный, юго-восточный ветер и увеличиться вероятность дождей, на следующей тоже временами будут идти дожди.

Температура воздуха будет оставаться выше нормы для октября.