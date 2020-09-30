Синоптики обещают теплую погоду без дождей до конца недели
Foto: "Latvijas meža īpašnieku biedrība"

С конца этой недели на территории Латвии увеличится вероятность дождей, свидетельствуют текущие прогнозы синоптиков.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ближайшие дни ожидается небольшая переменная облачность без существенных осадков, будет дуть умеренный восточный ветер. По ночам температура будет опускаться до +5..+12 градусов, днем воздух будет прогреваться до +14..+19 градусов.

В воскресенье, 4 октября, усилится восточный, юго-восточный ветер и увеличиться вероятность дождей, на следующей тоже временами будут идти дожди.

Температура воздуха будет оставаться выше нормы для октября.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?