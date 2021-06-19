Синоптики объявили красное предупреждение об экстремальной жаре
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Оценив последние прогнозы погоды, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил красное предупреждение о самом высоком уровне жары по всей стране.

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В день Лиго экстремальная жара постепенно отступит и сохранится только в восточных регионах страны, а сильная жара сохранится повсюду. По прогнозам синоптиков, на Янов день по всей Латвии ожидается сильная жара.

Как сообщалось ранее, в воскресенье температура воздуха в Латвии поднимется до +30… + 33 градусов, на побережье местами температура воздуха будет ниже. До сих пор самая высокая температура воздуха, зарегистрированная на территории Латвии 20 июня, составляла +32,1 градуса, и это было более сто лет назад — в 1917 году в Риге.

Предупреждение действиет с 14.30 часов 19 июня до 11 часов 20 июня.

Служба призывает жителей заботиться о своем здоровье и соблюдать меры предосторожности: избегать длительного нахождения на солнце, пить больше жидкости, выбить легкую одежду из дышащих тканей. Следует избегать длительных физических нагрузок на солнце, также не следует весь день проводить на пляже.

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www.DELFI.lv LETA

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www.DELFI.lv LETA
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