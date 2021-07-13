Синоптики объявили оранжевое предупреждение о локальных грозах на всей территории Латвии

Во вторник, 13 июля и в ночь на среду до 01:00 на всей территории Латвии объявлено оранжевое предупреждение о локальных грозах. Предупреждение распространил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Первые грозовые облака появились во второй половине дня во вторник в восточных районах страны: у границы с Эстонией в Видземе и у границы Литвы в Селии.

В предупреждении говорится, что грозовые тучи в отдельных местах могут принести сильнейшие ливни с порывами шквалистого ветра до 20 метров в секунду. Возможен град. В течение вторника грозовые облака могут появляться и в других регионах, но грозы будут охватывать сравнительно небольшие районы.