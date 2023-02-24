Синоптики предупреждают о сильном снегопаде в ночь на субботу

В ночь на субботу в северных районах Латвии ожидается сильный снегопад, толщина снежного покрова увеличится на 5 — 7 см. Об этом свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Синоптики предупреждают о том, что в это время обледенеют дороги, а видимость на дорогах ухудшится до 500 — 1000 метров. Предупреждение будет действовать до утра 25 февраля.

Из-за сильного снегопада транспорт может курсировать с опозданием.