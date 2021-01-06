Синоптики прогнозируют снежный и морозный январь

Во второй половине этой недели, а также в ближайшие две недели погода в Латвии, по прогнозам синоптиков, станет станет более снежной и холодной.

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На этой неделе снега будет больше в южных и юго-западных регионах страны, где местами может выпасть до 10 см, а в ближайшие недели сильные снегопады ожидаются уже по всей Латвии. По текущим прогнозам, в середине месяца по всей стране глубина снежного покрова составит 10-30 см, даже с учетом того, что иногда возможны оттепели и дожди.

По прогнозу Global Forecast System, к концу этой недели температура воздуха понизится по всей стране, в Латгале и Видземе ожидаются морозы до -15 градусов. Затем под воздействием циклона ожидается более теплая погода, за которой последует волна холода, затем снова новый циклон. В результате ожидаются колебания температуры воздуха и частые осадки.