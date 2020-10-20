Синоптики прогнозируют сухую и теплую последнюю неделю октября
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В ближайшие дни в Латвии ожидается теплая и дождливая погода, а в выходные станет немного прохладнее. На следующей неделе будет мало осадков, средняя температура воздуха прогнозируется на два-три градуса выше нормы, свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

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В середине этой недели погоду в Латвии будет определять обширный циклон, ожидается дождь и усиление ветра, а температура воздуха в четверг поднимется до +12..+16 градусов. В пятницу ночью и днем ожидается +9..+14 градусов.

В воскресенье и понедельник страны Балтии окажутся под влиянием антициклона. При ясном небе по ночам возможны заморозки, а в самые теплые дни температура воздуха может составить +10..+15 градусов.

По прогнозам синоптиков, в первой половине ноября осадков может быть меньше, чем обычно, температура воздуха будет постепенно понижаться. Во второй половине ноября ожидается больше дождей, временами также снег и град.

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LETA

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LETA

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