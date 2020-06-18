Синоптики распространили оранжевое предупреждение: в четверг — до +32 градусов

В четверг на территории Латвии столбик термометра может подняться до отметки в +27..+32 градусов, чуть прохладнее будет на побережье и на севере Курземе, прогнозируют синоптики.

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Четверг станет самым жарким днем в этом году. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил оранжевое предупреждение.

Будет стоять солнечная погода, но местами вероятны кратковременные ливни с грозами. Вечером, начиная с южных районов страны, ожидается грозовой фронт, возможны град и усиление ветра.

В Риге только вечером возможен ливень. Днем воздух прогреется до +31 градуса.

Из-за высокого ультрафиолетового излучения с 11.00 до 16.00 не рекомендуется длительное время находиться на солнце.