Синоптики распространили оранжевое предупреждение: в четверг — до +32 градусов
Foto: AFP/Scanpix

В четверг на территории Латвии столбик термометра может подняться до отметки в +27..+32 градусов, чуть прохладнее будет на побережье и на севере Курземе, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Четверг станет самым жарким днем в этом году. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил оранжевое предупреждение.

Будет стоять солнечная погода, но местами вероятны кратковременные ливни с грозами. Вечером, начиная с южных районов страны, ожидается грозовой фронт, возможны град и усиление ветра.

В Риге только вечером возможен ливень. Днем воздух прогреется до +31 градуса.

Из-за высокого ультрафиолетового излучения с 11.00 до 16.00 не рекомендуется длительное время находиться на солнце.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form