Синоптики: сегодня в Латвии будет облачно, местами возможен дождь

В четверг в Латвии сохранится облачная погода, местами ожидаются туман и может моросить дождь, в восточных регионах также ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.
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Будет дуть слабый южный ветер, в Курземе также умеренный юго-западный ветер.
Местами образуется дымка. Дороги в отдельных местах обледенеют. Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса.
В четверг в Риге будет пасмурно, возможен мелкий дождь и мгла. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха утром будет около 0..+1 градуса, днем поднимется до +3 градусов.
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