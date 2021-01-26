Синоптики: снегопад продолжится до среды
Foto: Pixabay

Во вторник и среду на большей части Латвии будет идти снег, местами ожидается снегопад, но в прибрежной зоне и на востоке — дождь, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Курземе во вторник существенных осадков не ожидается. Снегопад во вторник и в ночь на среду ожидается в Земгале, Селии и Видземе. Под тяжестью снега местами могут ломаться деревья.

Усилится северный, северо-западный ветер, в Земгале, окрестностях Риги и Курземе порывы ветра могут достигать 10-15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха — от 0 до +3 градусов.

В Риге ожидается снегопад и метель. Снежный покров может увеличиться до 20 см, порывы ветра — до 14 метров в секунду, температура воздуха — от 0 до +1 градуса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Зима
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса