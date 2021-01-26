Синоптики: снегопад продолжится до среды

Во вторник и среду на большей части Латвии будет идти снег, местами ожидается снегопад, но в прибрежной зоне и на востоке — дождь, прогнозируют синоптики.

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В Курземе во вторник существенных осадков не ожидается. Снегопад во вторник и в ночь на среду ожидается в Земгале, Селии и Видземе. Под тяжестью снега местами могут ломаться деревья.

Усилится северный, северо-западный ветер, в Земгале, окрестностях Риги и Курземе порывы ветра могут достигать 10-15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха — от 0 до +3 градусов.

В Риге ожидается снегопад и метель. Снежный покров может увеличиться до 20 см, порывы ветра — до 14 метров в секунду, температура воздуха — от 0 до +1 градуса.