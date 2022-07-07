Синоптики: В четверг местами ожидаются дожди

В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, местами, в основном в центральной части страны, пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.
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Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, температура воздуха составит +19…+23 градуса.
В Риге ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +22 градусов.
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