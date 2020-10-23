Синоптики: в конце октября сохранится теплая погода
Foto: LU fotoarhīvs

В ближайшие сутки температура воздуха в Латвии немного понизится, но останется на несколько градусов выше нормы, свидетельствуют прогнозы синоптиков Global Forecast System.

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В субботу и в ночь на воскресенье пройдут кратковременные дожди, в понедельник существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый западный и южный ветер, который в понедельник перейдет в юго-восточный. Ночью температура воздуха опустится до +4..+10 градусов, максимальная температура днем составит +9..+14 градусов.

В последние дни октября временами ожидается дождь. По ночам будет теплее +5 градусов, днем — +11..+15 градусов.

Не только в конце октября, но и в начале ноября температура воздуха будет часто близка к рекордной.

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LETA

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