Синоптики: В среду ожидаются дожди

В среду во многих регионах Латвии ожидается кратковременный дождь, в Латгале — затяжной, прогнозируют синоптики.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
На юге Латгале дождь будет сильным.
Небо в основном будет облачным, солнечная погода сохранится на западе Курземе. Температура воздуха составит +16…+21 градус.
В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня и вечером возможен дождь. Температура воздуха не превысит +21 градус.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также