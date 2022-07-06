Синоптики: В среду ожидаются дожди
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В среду во многих регионах Латвии ожидается кратковременный дождь, в Латгале — затяжной, прогнозируют синоптики.

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На юге Латгале дождь будет сильным.

Небо в основном будет облачным, солнечная погода сохранится на западе Курземе. Температура воздуха составит +16…+21 градус.

В Риге ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня и вечером возможен дождь. Температура воздуха не превысит +21 градус.

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