Синоптики: в среду сохранится пасмурная погода

В среду на большей части страны будет стоять пасмурная погода, ожидаются осадки в виде снега и дождя, прогнозируют синоптики.
Местами в Видземе и Латгале сохранится туман. В северо-восточной части страны будет безветренно, а на остальной территории Латвии ожидается западный, северо-западный ветер.
Максимальная телеаппаратура воздуха днем от 0 до +3 градусов. Условия на дорогах улучшатся, но к вечеру вновь вероятно обледенение.
В Риге — мокрый снег и дождь. Днем температура воздуха — до +2 градусов.