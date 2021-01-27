Синоптики: в среду сохранится пасмурная погода
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В среду на большей части страны будет стоять пасмурная погода, ожидаются осадки в виде снега и дождя, прогнозируют синоптики.

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Местами в Видземе и Латгале сохранится туман. В северо-восточной части страны будет безветренно, а на остальной территории Латвии ожидается западный, северо-западный ветер.

Максимальная телеаппаратура воздуха днем от 0 до +3 градусов. Условия на дорогах улучшатся, но к вечеру вновь вероятно обледенение.

В Риге — мокрый снег и дождь. Днем температура воздуха — до +2 градусов.

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