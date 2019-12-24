Синоптики: В среду в Курземе выглянет солнце

В среду, 25 декабря, в Латвии в основном сохранится пасмурная погода, только в Курземе выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

В рождественскую ночь на большей части территории страны продолжится дождь, больше осадков будет в восточных регионах. При слабом ветре температура воздуха понизится до +1..+6 градусов.

Днем осадков станет меньше, будет дуть слабый северо-западный ветер, температура воздуха в середине дня составит +3..+6 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит +4..+5 градусов.