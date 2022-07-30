Синоптики: в субботу — переменная облачность, потеплеет до +23 градусов

По прогнозам синоптиков, 30 июля ожидается переменная облачность, а в течение дня воздух прогреется до +19..+23 градусов.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
В Видземе местами пройдут дожди, в остальных районах Латвии существенные осадки маловероятны.
Также в Видземе сегодня ожидается западный ветер, в других частях страны — безветрие или переменный ветер.
В Риге в субботу сухая и преимущественно солнечная погода, дует северо-западный ветер, температура воздуха +21..+23 градуса.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также