Синоптики: в субботу — переменная облачность, потеплеет до +23 градусов

По прогнозам синоптиков, 30 июля ожидается переменная облачность, а в течение дня воздух прогреется до +19..+23 градусов.

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В Видземе местами пройдут дожди, в остальных районах Латвии существенные осадки маловероятны.

Также в Видземе сегодня ожидается западный ветер, в других частях страны — безветрие или переменный ветер.

В Риге в субботу сухая и преимущественно солнечная погода, дует северо-западный ветер, температура воздуха +21..+23 градуса.