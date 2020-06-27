Синоптики: в субботу сохранится жаркая погода, но возможны грозы

В субботу на большей части территории Латвии сохранится жаркая погода, но местами возможны осадки, в том числе ливни с грозами, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ветер сменит направление, во время грозы возможны порывы ветра.

Днем столбик термометра поднимется до отметки в +27…+32 градусов, в прибрежных районах будет чуть прохладнее — до +20…+25 градусов.

В Риге в субботу после обеда возможен кратковременный дождь, гроза. Днем воздух прогреется до +28…+30 градусов.

В связи с жаркой погодой во многих регионах Латвии сохраняется высокая пожароопасность в лесах, поэтому объявлено желтое предупреждение. В лесах запрещено разводить костры и бросать на землю окурки, а в случае возгорания необходимо немедленно сообщить об этом в Государственную пожарно-спасательную службу.