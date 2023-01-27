Синоптики: в субботу в Латвии будет сухо

Суббота в Латвии пройдет преимущественно без осадков, прогнозируют синоптики. В большей части страны будет морозно.

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Небо будет частично затянуто облаками, ночью и после обеда местами ожидается туман.

Будет дуть слабый ветер, днем юго-западный ветер немного усилится, в Вентспилсе его порывы могут достигать 15 метром в секунду.

Температура воздуха ночью составит –1..–6 градусов, в ясное время — до –11 градусов.

Днем максимальная температура воздуха составит +2 градуса на Курземском побережье и до –5 градусов в восточных регионах.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью понизится до -4 градусов, в пригороде до –8 градусов. Днем столбик термометра поднимется до –1 градуса.