Синоптики: в выходные — пасмурно, со вторника ожидается потепление
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В Латвии на предстоящей рабочей неделе ожидается потепление, но без осадков не обойдется, прогнозируют синоптики.

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В конце текущей недели температура воздуха не превысит +17..+21 градуса, по ночам столбик термометра будет местами опускаться до +6 градусов. Ожидаются осадки, местами — ливни с грозами, во время непогоды порывы западного ветра могут достигать 18 метров с секунду.

Но во вторник уже станет теплее — от +19 до +24 градусов, в среду будет прохладнее из-за смены направления ветра. А вот во второй половине недели воздух днем может прогреваться до +23..+28 градусов.

Тем не менее, ожидаются осадки, местами — грозы. Но осадков будет гораздо меньше, чем на текущей неделе.

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