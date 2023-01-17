Синоптики: во вторник ожидаются снег и дождь, днем усилится ветер

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник в Латвии пройдут дожди и снег. Наиболее интенсивными осадки будут в районе Видземской возвышенности.

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Синоптики предупреждают о скользких дорогах. Максимальная температура воздуха 0..+4 градуса.

Порывы юго-восточного ветра усилятся сегодня до 9-14 метров в секунду, на мысе Колка — до 17 метров в секунду.

В Риге сохранится облачная погода, возможен небольшой дождь и мокрый снег, порывы северо-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду. К вечеру потеплеет до +3 градусов.