Синоптики: во вторник ожидаются снег и дождь, днем усилится ветер

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во вторник в Латвии пройдут дожди и снег. Наиболее интенсивными осадки будут в районе Видземской возвышенности.
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Синоптики предупреждают о скользких дорогах. Максимальная температура воздуха 0..+4 градуса.
Порывы юго-восточного ветра усилятся сегодня до 9-14 метров в секунду, на мысе Колка — до 17 метров в секунду.
В Риге сохранится облачная погода, возможен небольшой дождь и мокрый снег, порывы северо-восточного ветра усилятся до 12 метров в секунду. К вечеру потеплеет до +3 градусов.
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