Синоптики: во вторник потеплеет до +14 градусов
Foto: LETA

Во вторник, 21 апреля, в Латвии ожидается теплая погода — воздух прогреется до +9..+14 градусов.

РекламаЗакрыть

Синоптики прогнозируют, что небо будет частично затянуто облаками и местами, главным образом в восточных краях страны, пройдет кратковременный дождь.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит -2..+5 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Ночью и с утра будет дуть слабый ветер, температура составит +3..+5 градусов. Днем ожидается умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха составит +11 градусов, у моря — +9 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!
РекламаЗакрыть

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form