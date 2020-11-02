Синоптики: во вторник пройдет дождь, затем выглянет солнце

Во вторник в Риге ожидается небольшой дождь, однако в течение дня погода станет солнечной, прогнозируют синоптики. Температура воздуха днем в столице составит +13..+14 градусов. В Курземе воздух прогреется до +15.

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В ночь на вторник температура воздуха в Курземе поднимется до +13…+15 градусов, а минимальная температура в восточных регионах Латвии составит +4… + 7 градусов.

Временами ожидается дождь и туман. Южный ветер перейдет в западный, юго-западный. Скорость его порывов как ночью, так и днем будет достигать 9-14 м/с, на побережье — 18 м/с.

Во вторник во второй половине дня температура воздуха составит +11..+14 градусов, в Латгале и на востоке Видземе — +8..+11 градусов.

Во вторник в Риге ожидается небольшой дождь, однако в течение дня погода станет солнечной. Будет дуть умеренный южный ветер, который перейдет в юго-западный ветер. Температура воздуха составит +13..+14 градусов.