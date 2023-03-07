Синоптики: во вторник усилится ветер, к вечеру в Курземе ожидается метель

По прогнозам синоптиков, во вторник начнет постепенно усиливаться южный, юго-восточный ветер. После обеда в юго-западных районах, а к вечеру уже и по всей Латвии порывы ветра усилятся до 11 — 16 метров в секунду.

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В ряде районов сегодня будет солнечно, однако в Курземе и Видземе возможен кратковременный снег, поздним вечером в Лиепае и ее окрестностях ожидается метель. Ближе к ночи метель возможна по всей Латвии.

Температура воздуха от -1 до +2 градусов.

В Риге солнечно, однако в течение дня усилится облачность и уже к вечеру ожидается метель. Южный ветер начнет усиливаться во второй половине дня, к вечеру порывы юго-восточного ветра усилятся до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха +2 градуса.