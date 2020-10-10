Синоптики: воскресенье будет дождливым

В ночь на воскресенье и в воскресенье с утра на большей части территории Латвии ожидается дождь, местами — ливни, прогнозируют синоптики.

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Днем во многих районах страны, главным образом в Латгале, Селии и Видземе также пройдет дождь.

Как ночью, так и днем во многих районах Латвии возможно появление дымки. В Курземе с уменьшением количества облаков выглянет солнце.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +8..+12 градусов, местами в Курземе в утренние часы — до +5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +11..+15 градусов.

В Риге в ночь на воскресенье ожидается дождь, днем также возможен небольшой дождь. Образуется туман, будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха в столице ночью сохранится на отметке выше +10 градусов, а днем достигнет +13 градусов.