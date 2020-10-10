Синоптики: воскресенье будет дождливым
Foto: Shutterstock

В ночь на воскресенье и в воскресенье с утра на большей части территории Латвии ожидается дождь, местами — ливни, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Днем во многих районах страны, главным образом в Латгале, Селии и Видземе также пройдет дождь.

Как ночью, так и днем во многих районах Латвии возможно появление дымки. В Курземе с уменьшением количества облаков выглянет солнце.

Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до +8..+12 градусов, местами в Курземе в утренние часы — до +5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +11..+15 градусов.

В Риге в ночь на воскресенье ожидается дождь, днем также возможен небольшой дождь. Образуется туман, будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха в столице ночью сохранится на отметке выше +10 градусов, а днем достигнет +13 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Осень
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Топ блюд Эвии Вебере, которые можно заказать в Wolt
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Банковские услуги для детей и молодежи: от карты до накоплений на будущее
Топ блюд Лауры Икауниеце, которые можно заказать в Wolt
Взгляд в прошлое: от кассового аппарата до мобильных платежных терминалов
Неделя вместе с 'Wolt': выбор Агнесе Зелтини
Проветрить голову: проводим выходные в Вентспилсе
Что привезти на память из Вентспилса