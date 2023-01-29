Синоптики: воскресенье будет пасмурным, а долгих морозов этой зимой больше не ожидается

В воскресенье в Латвии ожидается облачность, местами туман, небольшой снег и мелкий дождь, прогнозируют синоптики.

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Дороги местами обледенеют и будут скользкими, будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха поднимется до -1..+4 градусов. В Риге будет пасмурно, без существенных осадков. Будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха будет держаться около +2 градусов.

В целом этой зимой синоптики больше не прогнозируют стойких морозов в Латвии, судя по актуальным прогнозам, погода будет переменной.

Эта зима началась нетипично рано — с 17 ноября до 20 декабря средняя температура воздуха в стране была минусовая. Это первый столь долгий период морозов в Латвии с 2018 года. А в середине ноября начался период мороза, который продлился целый месяц — такого не случалось с 1998 года, когда мороз продержался с 8 ноября по 15 декабря.

Сейчас в Скандинавии усиливается циклон, и он еще долго будет вызывать в Латвии дожди и снег, местами в Курземе и Видземе осадки будут сильными. Будет дуть сильный юго-западный ветер — с утра в Курземе его скорость порывами достигнет 18-22 метров в секунду. Температура воздуха составит 0..+4 градуса.

Вероятно, в течение новой недели время от времени будет идти дождь и снег, температура воздуха понизится, в выходные местами может опуститься ниже -10 градусов.

Но мороз не будет стойким, под влиянием западных ветров в феврале температура воздуха будет часто подниматься выше нуля, возможно наступление метеовесны.

Самая темная четверть года закончится уже 4 февраля, когда продолжительность дня увеличится на два часа по сравнению с Рождеством.