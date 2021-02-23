Сиротский суд: нам стали чаще звонить дети из-за ссор с родителями
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Конфликтные отношения родителей с детьми стали актуальной проблемой Латвии. Об этом в эфире радио сказала директор департамента Сиротских судов и многодетных семей Госинспекции по защите прав детей Валентина Горбунова.

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По ее словам, если раньше на телефон доверия чаще звонили родители, то теперь — подростки.

"Аудитория нашего телефона доверия — дети, подростки и молодежь. Но бывали и раньше случаи, когда звонят взрослые люди и родители консультировались. Но конец прошлого года особенно примечателен тем, что участились звонки, в которых дети пытаются говорить о проблемных отношениях с родителями. Если раньше звонили из-за проблем со сверстниками, то сейчас актуальны отношения между родителями и детьми и те случаи, когда они конфликтны. Да, это действительно актуальная проблема",- рассказала Горбунова.

Как сообщалось, в результате пандемии COVID-19 количество неотложных пациентов в отделении детской психиатрии Детской больницы резко выросло. Врачи призывают уделять особое внимание психическому здоровью своих подростков, поддерживать их и распознавать признаки необходимости обращения за профессиональной помощью.

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