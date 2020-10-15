Система Covidpass: специальный QR-код для въезда в Латвию получили уже более 20 000 человек
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За первые три дня действия нового порядка, когда при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке необходимо заполнить анкету в электронном виде, эту процедуру не прошли менее 10% прибывающих самолетом пассажиров. Об этом сообщает LETA со ссылкой на данные Агентства гражданской авиации.

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В основном это связано с тем, что пассажиры попросту не знали о новом для Латвии правиле — не все авиакомпании успели проинформировать своих работников о необходимости проверить, заполнил ли прибывающий анкету и получил ли QR-код.

Если в понедельник, 12 октября — первый день действия новых правил — анкеты заполнили 72,1% прибывающих, то уже на следующий день процент вырос до 93,3%. Всего, как отмечает Министерство внутренних дел Латвии, получено порядка 20 500 анкет.

С 12 октября при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке необходимо заполнить анкету в электронном виде. Такой порядок закреплен в правилах Кабинета министров.

Электронная анкета доступна с любого гаджета, заполнить ее надо будет на специальной платформе covidpass.lv.

После заполнения э-бланка въезжающий получает специальный QR-код, который надо будет показать пограничникам. В противном случае въехать в Латвию нельзя.

Э-анкету можно заполнить не ранее, чем за 48 часов до предположительного пересечения границы. Информация, указанная в э-анкете, автоматически будет передана Государственной полиции, Государственной пограничной службе, Центру профилактики и контроля заболеваний.

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Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус Кабинет министров
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