Система депозитной упаковки. Как будут работать купоны, выданные тароматом?

1 февраля в Латвии начнет работать система депозита для упаковок напитков. При покупке напитка в депозитной упаковке, покупатель будет вносить депозитную плату – 0,10 евро. После сдачи упаковки ее можно будет получить обратно. Как? При помощи купона.

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В автоматическом депозитном пункте вы получите депозитный купон, который можно будет использовать в качестве платежного средства в том же самом магазине.

В случае с ручными пунктами сдачи, где тару принимают продавцы, это может работать по-другому — продавец может ввести использование купона во всей сети магазинов или сразу выдать наличные деньги. Об этих возможностях продавцы проинформируют своих покупателей отдельно.

Главное о действии депозитных купонов

Купон можно использовать в качестве платежного средства в том месте торговли, где вы сдали пустую депозитную упаковку. При этом каждый магазин может ввести дополнительные возможности использования купона — об этом они будет сообщать своим покупателям отдельно.

Важно обращать особое внимание на информацию о месте использования купона. Во всех купонах указаны: общая сумма за сданную упаковку, количество сданной упаковки, штрих-код для сканирования на кассе магазина, а также название места торговли, в котором можно использовать конкретный купон.

Депозитный купон можно будет использовать как платежное средство при покупке любых доступных в магазине товаров. Купон нужно предъявить кассиру, который его отсканирует, чтобы активировать скидку — или отсканировать в кассе самообслуживания.

Купон необязательно использовать в магазине сразу же в день получения, но рекомендуется сделать это в течение шести месяцев. Купон рекомендуется хранить в надежном месте и не повреждать. Если штрих-код купона порван или выцвел, есть вероятность, что купон нельзя будет отсканировать, и его не примут.