Ситуация в медучреждениях приближается к критической, могут быть введены новые ограничения (дополнено)

С учетом того, что из-за пандемии Covid-19 ситуация в медицинских учреждениях приближается к критической, специалисты и политики планируют обсудить введение еще более жестких ограничений, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА информация.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ответственные министерства и чиновники пока публично не прокомментировали возможность введения новых ограничений, но, согласно имеющейся в распоряжении агентства LЕТА информации, один из вариантов предусматривает введение дополнительных ограничений в торговле по крайней мере на праздничные недели.

В Министерстве образования и науки (МОН) агентству LETA сообщили, что сейчас рассматривается возможность продлить зимние каникулы для школьников. Решение будет принято в зависимости от рекомендаций эпидемиологов и показателей заболеваемости. В министерстве указали, что многие страны Европы сейчас рассматривают такую возможность.

Нынешние эпидемиологические показатели свидетельствуют о том, что до конца года число пациентов с Covid-19 в больницах превысит 1000 человек, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

"При 600 заболевших ежедневно мы увидим, что 15% попадут в больницы. До конца года число госпитализированных больных точно превысит 1000 пациентов", - сказал Перевощиков, добавив, что больницы будут переполнены, потому что будут выписывать меньше людей, чем госпитализировать.

На вопрос о том, не нужно ли ввести дополнительные ограничения, эксперт прямого ответа не дал, но заявил, что сейчас определенно не может идти речи о смягчении уже введенных ограничений. "До сих пор, несмотря на стабилизацию, цифры крайне высоки", - подчеркнул эпидемиолог.

Согласно неофициальной информации, имеющейся в распоряжении агентства LЕТА, если ситуация продолжит быстро ухудшаться, могут быть рассмотрены ограничения на передвижения людей, как в Литве.

Кабинет министров Литвы постановил, что с 16 декабря будет запрещено выезжать за пределы своего самоуправления, за исключением поездок на работу, похороны, за получением медицинской помощи или в свою недвижимость в другом самоуправлении.

В границах самоуправления ограничивается выход людей из дома без важной причины, однако семьям будут разрешены прогулки на открытом воздухе в пределах самоуправления, без встреч с другими людьми.