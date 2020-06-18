Скандал с полицейской формой: производитель считает уголовный процесс необоснованным

На предприятии по производству военной экипировки SRC Brasa начатый Бюро внутренней безопасности уголовный процесс считают необоснованным, говорится в распространенном в четверг сообщении для СМИ.

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На предприятии подтвердили, что 16 июня в их помещении проводились процессуальные действия. В рамках уголовного процесса в отношении акционеров предприятия и сотрудников не применен статус подозреваемых.

Руководство SRC Brasa указывает, что в своей работе предприятие является законопослушным и обещает сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы дело было рассмотрено как можно быстрее и устранить какие-либо подозрения относительно бизнеса.

"Мы являемся значимым предприятием по производству военной экипировки в Латвии. Регулярно участвует в конкурсах как в Латвии, так и других странах участницах НАТО. В конкурсе на закупку Государственной полиции мы предложили конкурентоспособную цену, поэтому не видим оснований для обвинений. К тому же Бюро по надзору за закупками провел проверку конкретной закупки и не констатировал нарушений, поэтому надеемся, что этот вопрос будет рассмотрен максимально быстро", — указал член правления SRC Brasa Кристианс Бредерманис.

Как ранее сообщалось, в среду 17 июня Бюро внутренней безопасности провело обыски в здании Государственной полиции. Обыски затронули заместителей начальника полиции Ренаты Филы-Роке и Нормунда Крапсиса. В уголовном деле оценивается возможное бездействие должностных лиц Государственной полиции, а также возможное мошенничество предпринимателей в двух закупках, связанных с повседневной и парадной формой полиции.

Обыски прошли как в полиции, так и во многих предприятиях. В деле несколько лиц, у которых есть право на защиту, в том числе два частных лица — представители предприятий.

Публично доступная информация свидетельствует, что сумма договора на изготовление новой формы составляла 2,4 млн евро. Первоначально ее хотели производить два претендента, однако потом один отказался. В октябре прошлого года победителем конкурса было признано предприятие SRC Brasa. Новую форму Государственная полиция получила в начале июня этого года.