Skaties.lv: временные велополосы в Риге увязли в бюрократии

С началом пандемии, когда город опустел, прозвучала идея устроить временные велополосы. И, хотя представители городских властей обещали поддержку, велополосы так и не появились — их согласование затянулось до конца чрезвычайной ситуации, пишет Skaties.lv.

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Виновато неумение должностных лиц и общество действовать быстро, считает эксперт по городскому планированию Нейл Балгалис.

В начале пандемии коронавируса общественный транспорт ходил почти пустым, на улице людей тоже было мало. Многие пересели на велосипеды. 16 негосударственных организаций и эксперты по городскому правительству призвали рижское самоуправление организовать временные велополосы из центра города в наиболее густонаселенные районы.

"Просто организовать места, где это возможно, отделенные, безопасные, сразу готовые к использованию", — подчеркнул Балгалис.

Департамент сообщения Рижской думы идею поддержал, но на согласования проектов ушло два месяца, и чрезвычайную ситуацию отменили раньше, чем были организованы велополосы.

"Мы в Латвии должны научиться действовать быстро, когда это необходимо", — сетует Балгалис.

Представитель департамента Илзе Диманте объяснила, что на велополосы было нужно около полумиллиона евро, а если делать их в спешке, то и еще больше. По ее словам, работа над велополосами продолжается.

Как объяснил Балгалис, вместо 32 километров временных полос решили сделать постоянные полосы, но не такие длинные. Например, одна появится в Пурвциемсе и будет идти через Земитанский мост, а одна — в Московском форштадте на улице Кална.