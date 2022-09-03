SKDS: более половины латвийцев не доверяют рейтингам партий
Foto: LETA

Большинство или 57% жителей Латвии считают, что отображаемым СМИ рейтингам популярности партий доверять нельзя, свидетельствуют данные опроса, обнародованные директором исследовательского центра SKDS Арнисом Кактиньшем.

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Лишь четверть или 26% участников опроса утверждают, что доверяют партийным партий, указал Кактиньш в публикации в твиттере.

Примерно 17% респондентов не смогли однозначно ответить на этот вопрос, следует из результатов общественного опроса.

Кактиньш отмечает: по сравнению с данными годичной давности уровень доверия общества к рейтингам партий особо не изменился.

Опрос SKDS по этому вопросу был проведен в июне, в нем приняли участие приблизительно 1000 респондентов.

Выборы в 14-й Сейм состоятся в субботу, 1 октября.

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