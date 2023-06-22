SKDS: более половины русскоговорящих негативно оценивают избрание Ринкевича на пост президента
Foto: LETA

К избранию Эдгара Ринкевича президентом Латвии положительно относятся 47,6% жителей Латвии, отрицательно — 39,9%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного SKDS по заказу передачи "Что происходит в Латвии?" 7-11 июня. Об этом пищет LSM.lv.

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Было опрошено 1005 человек во всех регионах Латвии. 23,8% респондентов оценили избрание Ринкевича очень положительно, еще 23,8% — скорее положительно.

В то же время 24,2% респондентов оценили избрание Ринкевича крайне негативно, еще 15,7% — скорее негативно, а 12,5% не дали конкретного ответа.

Результаты опроса показывают, что отношение к избранию Ринкевича президентом значительно различается в зависимости от того, на каком языке говорят респонденты. Среди респондентов, которые в семье говорят на латышском, 33% и 28% дали очень положительную и скорее положительную оценку. В то же время 59% респондентов, которые в семье говорят на русском, негативно оценивают избрание Ринкевича: 39% — очень негативно, а 20% — скорее негативно.

Существует также заметная разница в мнении респондентов с высоким и низким уровнем доходов. 73% респондентов с высокими доходами положительно оценивают итоги президентских выборов, в то время как среди респондентов с низким уровнем доходов таких только 30%. Более половины респондентов с низким доходом (52%) отрицательно оценивают избрание Ринкевича.

Больше всего респондентов, положительно оценивающих избрание Ринкевича, — в возрастной группе 18-24 года: 55% респондентов этой группы оценивают его очень положительно, а еще 17% — скорее положительно. В то же время более половины респондентов в возрасте 45-54 лет оценивают избрание Ринкевича в целом негативно.

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