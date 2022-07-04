SKDS: в рейтингах партий изменений нет

По мере приближения выборов в Сейм значительных изменений в рейтингах партий в июне не произошло, и в тройке лидеров остаются "Новое Единство", Национальное объединение и "Согласие". Об этом свидетельствуют данные последнего опроса центра изучения рынка и общественного мнения SKDS, пишет LSM.lv.

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В опросе приняли участие около 1800 граждан Латвии.

"Новое Единство" по-прежнему на первом месте — за него готовы проголосовать почти 10% избирателей.

За Национальное объединение (НО) готовы голосовать 7% избирателей, что немного меньше, чем в мае. Рейтинг НО стремительно рос с начала войны на Украине.

"Теперь мы видим, что война вступила в затяжную фазу, — сказал руководитель SKDS Арнис Кактиньш. — Возможно, мы больше не следим за ней так активно каждый день, постепенно наш интерес и тревога за события на фронтах ослабевают, и, возможно, это немного повлияло на рейтинг НО".

Партии правящей коалиции в основном занимают сильные позиции. Если к осени ничего кардинально не изменится, они могут стать победителями выборов, считает Кактиньш. У оппозиционных партий успехи разные.

Рейтинг Союза зеленых и крестьян упал на 0,5 процентного пункта, и пока это очень небольшое снижение, но в долгосрочной перспективе на рейтинг может повлиять выход из союза Латвийской Зеленой партии.