Сколько стоит вылечиться от гриппа?

Число заразившихся гриппом растет от недели к неделе, уже скончались 16 человек, пишет rus.lsm.lv. Сколько стоит лечение от гриппа и можно и рассчитывать на помощь государства?

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По данным центра контроля и профилактики заболеваний с октября, когда эпидемия началась, выявлено уже более 1800 случаев заболевания. Почти треть всех случаев — 577 за одну только прошлую неделю.

Примерно четверть всех случаев заболевания подтверждены лабораторно, то есть с помощью теста. Остальные — выявили семейные врачи.

"Грипп — это респираторное заболевание, которое является достаточно опасным. Для диагностики гриппа клинически ставится диагноз. То есть на основании жалоб пациента и его осмотра. А также существуют тесты — есть экспресс-тесты, есть антигенные тесты", — говорит семейный врач Илона Тимченко.

Стоимость таких тестов — от 7 до 15 евро, платить придется из своего кармана.

"На тест соглашаются немногие. Используется только когда это реально влияет на лечение. От этого вируса существует специфический препарат, который действует именно на сам вирус. Это осельтамивир. Также для лечения гриппа используются жаропонижающие препараты, иногда антигистаминные", — поделилась семейный врач.

Согласно регистру Государственного агентства лекарств, в Латвии сейчас доступны два вида медикаментов на основе действующего вещества оселтамивира — Ebilfumin и Tamiflu. Их стоимость — около 20 евро за упаковку. Эти лекарства не компенсируются государством — платить придется по полной. Если к этой сумме добавить тестирование и стоимость жаропонижающих и антигистаминных, может получиться около 50 евро.