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У руководителя 1-й Рижской больницы - новое авто
Сколько зарабатывают крупнейшие больницы Латвии и их руководители
Foto: LETA

За предыдущие два года, когда по работе латвийских больниц еще не ударили связанные с Covid-19 ограничения и условия, часть этих медицинских учреждений сумела поднять как свои оборот и прибыль, а также добиться сокращения расходов. Руководители ряда больниц тоже поправили свое финансовое положение, сменив автомобили или создавая частные накопления.

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Портал Delfi, основываясь на публично доступной информации от Службы госдоходов (VID) и базе данных Lursoft, подготовил обзор финансовых успехов глав крупнейших больниц Латвии за 2018 и 2019 годы.

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У руководителя 1-й Рижской больницы - новое авто

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rus.DELFI.lv

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