Сколько зарабатывают крупнейшие больницы Латвии и их руководители

За предыдущие два года, когда по работе латвийских больниц еще не ударили связанные с Covid-19 ограничения и условия, часть этих медицинских учреждений сумела поднять как свои оборот и прибыль, а также добиться сокращения расходов. Руководители ряда больниц тоже поправили свое финансовое положение, сменив автомобили или создавая частные накопления.
Портал Delfi, основываясь на публично доступной информации от Службы госдоходов (VID) и базе данных Lursoft, подготовил обзор финансовых успехов глав крупнейших больниц Латвии за 2018 и 2019 годы.
- 1. У руководителя 1-й Рижской больницы - новое авто
- 2. У главы Рижской 2-й больницы - 89 156 евро долга
- 3. У главы Рижского роддома - квартиры в Риге и имущество в Гаркалне
- 4. Глава Детской больницы дал в долг внушительные суммы
- 5. Начальница клиники им. Страдиня заработала 67 940 евро
- 6. Шеф Рижской Восточной больницы получил 95 355 евро
- 7. У главы Больницы травматологии и ортопедии - четыре крупные сделки