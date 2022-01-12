Скончалась профессор Даугавпилсского университета Людмила Тимощенко

12 января 2022 года ушла из жизни профессор, выдающийся педагог с полувековым стажем, почетная даугавпилчанка Людмила Тимощенко, сообщили порталу Delfi в пресс-службе мэрии города.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Людмила Тимощенко родился в 1939 году в Орловской области. Вместе с семьей пережила ужасы Второй мировой войны в нескольких концлагерях, но, несмотря на серьезно пошатнувшееся в результате этого здоровье, в 1965 году окончила Даугавпилсский педагогический институт, а в 1994 году получила ученую степень хабилитированного доктора. Педагогической деятельности посвятила более 50 лет жизни, большую часть из них провела в Даугавпилсе. На многие языки мира переведено более 200 ее публикаций, в том числе десятки книг и монографий, многочисленные учебники, сборники статей, тезисы научных конференций, публикации в газетах и журналах.

С 1970 по 1992 год была руководителем Даугавпилсского клуба педагогов и студентов "Факел" и вместе со студентами заботилась о детях-сиротах. С 1972 по 1985 год — заместитель председателя педагогического общества ДПИ, с 1986 по 1991 год — председатель Даугавпилсского общества педагогов. С 1988 года возглавляла общество Несовершеннолетних жертв нацистского режима.

Людмила Тимощенко награждена более чем 50 Почетными грамотами Министерства образования, премией Педагогического общества им. В. Сейле, дипломом Всесоюзной выставки достижений народного хозяйства, премиями ДПИ, памятным знаком "Воспитатель молодежи".

В 2005 году она была удостоена награды Даугавпилсской городской думы "Почетный даугавпилчанин".

В 2007 году Патриарх Всероссийский Алексий II наградил Людмилу Тимощенко за заслуги орденом с рубинами.

Даугавпилсское городское самоуправление выражает глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Тимощенко.

Прощание с Л.Тимощенко пройдет в пятницу, 14 декабря с 11.00 в Православном кафедральном соборе Святых мучеников Бориса и Глеба (ул.Таутас, 2), в 12.00 — начало заупокойной службы. После этого тело Л.Тимощенко предадут земле на кладбище в Илуксте.