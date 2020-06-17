Скончались еще два пациента с Covid-19; выявлено шесть новых случаев (дополнено)

За минувшие сутки в Латвии сделано 1810 тестов на Covid-19, выявлено шесть новых случаев заболевания. Вчера умерло сразу два пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В целом в Латвии проведено 131 646 анализов, Covid-19 подтвержден у 1104 человек.

За сутки скончались двое пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Больные находились в возрастной группе 80-85 лет и также имели различные хронические болезни. Как сообщила Латвийскому телевидению представитель SPKC Илзе Арая, умершие жили в центре социальной опеки Mārsnēni. Общее количество умерших в Латвии с начала пандемии Covid-19 составило 30 человек.

По ее словам, среди новых выявленных случаев один человек заразился в России, а затем заболели члены его семьи.

К настоящему моменту в Латвии выздоровело 895 человек или почти 80%.

Вчера был госпитализирован один человек с Covid-19. Сейчас в стационарах лечение проходят 6 человек, у пяти заболевание средней тяжести, один человек находятся в тяжелом состоянии.

Из больниц уже выписан 171 пациент, переболевший Covid-19, сообщает Национальная служба здоровья.