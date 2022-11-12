Скончался ассоциированный профессор Рижского университета Страдиня Янис Кисис
Foto: Rīgas Stradiņa universitāte

В возрасте 65 лет в субботу ушел из жизни доцент кафедры дерматологии и венерологии Медицинского факультета Рижского университета им. Страдиня (РСУ) Янис Кисис.

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Кисис родился 23 декабря 1956 года в Риге.

Ассоциированный профессор был прекрасным ученым и врачом, преподавал нескольких поколениям дерматологов и венерологов, читал лекции с 1988 года, сообщил Рижский университет Страдиня.

Кисис создал собственную дерматологическую клинику, основал Латвийскую ассоциацию дерматовенерологов и был членом правления Латвийской ассоциации эстетической медицины.

Как один из первых латвийских дерматологов, Кисис много лет был членом как Европейской академии дерматологии и венерологии, так и Американской академии дерматологии. Он был прекрасным педагогом для молодых ученых — под его руководством успешно защищены четыре докторские диссертации.

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