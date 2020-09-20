В субботу, в возрасте 83 лет скончался бывший депутат Сейма Петерис Табунс. Об этом сообщили родственники экс-парламентария.

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Табунс родился в 1937 году в волости Межвиду Лудзенского района в семье крестьянина, где всего было восемь детей.

В 1970 году закончил Латвийский университет (факультет журналистики). Более 20 лет работал в СМИ.

В 1993 году был избран в 5-й Сейм по списку Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (LNNK). Также избирался в 6, 7, 8 и 9-й Сеймы.

Баллотировался в 10-й Сейм от Visu Latvijai!-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK, однако не прошел в парламент.