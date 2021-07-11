Скончался бывший генпрокурор ЛР Янис Скрастиньш
Foto: F64

Скончался бывший генеральный прокурор ЛР Янис Скрастиньш, сообщили в Генеральной прокуратуре.

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Прокуратура выражает глубочайшие соболезнования семье и близким Яниса Скрастиньша, который стал первым генеральным прокурором после восстановления независимости Латвии.

Скрастиньш скончался в субботу, 10 июля, в возрасте 71 года.

Он родился 30 октября 1949 года в поселке Лиепа Цесиссского района. В 1974 году окончил с красным дипломом юридический факультет Латвийского государственного университета.

В 1990 году начал работу над созданием прокуратуры независимой Латвии. В сентябре 1990 года был назначен генпрокурором ЛР. В 1995 году Сейм утвердил кандидатуру Скрастиньша на второй семилетний срок на посту генпрокурора страны. В 1997 году он информировал ряд высокопоставленных должностных лиц о желании уйти в отставку по собственному желанию. В 1998 году подал заявление об отставке, причина - политическое давление.

С 2001 года был топ-менеджером в банке Parex и его структурах.

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